Умер Олег Табаков

Умер актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Олегу Табакову было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел. В ноябре 2017 года сообщалось, что Табаков попал в реанимацию. Спектакли с участием актера были отменены.