«Устал от женщин»: Дима Билан откровенно рассказал о личной жизни

На днях 36-летний Дима Билан дал подробное интервью, в котором признался, что сейчас его сердце абсолютно свободно. По словам певца, он решил отдохнуть от утомительных отношений с противоположным полом.

Дима Билан — один из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. Ему приписывали романы с первыми красавицами России, но личная жизнь певца всегда оставалась закрытой для журналистов и поклонников.

В мае 2017 года ходили слухи, что Дима наконец остепенился и встретил девушку, которая покорила его сердце.

Однако, судя по всему, домыслы журналистов оказались неверны, ведь таинственную незнакомку рядом с Биланом больше не видели.

На днях певец решил расставить все точки над i и откровенно рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни.

«Я сейчас отдыхаю. Да, я устал», — признался Дима в программе «Ты не поверишь!».

Билан объяснил, что отношения с женщинами требуют немалых сил, а он регулярно выматывается на концертах.

Артист надеется, что однажды встретит девушку, которая сможет понять, что его профессия не сахар. Певец совершенно не скучает.

Вместо того, чтобы спускать свои гонорары на красавиц, он скупает антиквариат.

Также Дима уделяет немало времени своему здоровью.

По периметру спальни Билан расставил живые ели, которые положительно влияют на воздух в доме.