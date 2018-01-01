Поклонники Димы Билана восхищаются его красавицей-сестрой

24-летняя Анна Белан, которая живет в Америке, поэтому 36-летнему Диме Билану повидаться с младшей сестрой удается нечасто. На днях певец признался, что соскучился по Ане и выложил в микроблог ее фотографию.

Впервые мы увидели сестру Димы Билана в 2011 году на одном из концертов артиста. Тогда Анне было 14 лет, и она исполнила песню «Прекрасное далеко». Потом начинающая певица снялась в клипе своего брата «По парам».

Сейчас девушка занимается сольной карьерой и живет в США.

14 марта Дима Билан опубликовал в Инстаграме снимок, который восхитил его фанатов. «Сегодня что-то прям захотел увидеться с родной младшей сестрой.

Остается только листать фотографии, но все равно — не аналоговое общение!!! Ань, удач тебе там и сил!!! Знай, что всегда ждем, жду в гости!» — написал певец под снимком (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Пользователи Сети отметили, что девушка заметно повзрослела за последнее время и стала еще краше.

Уверены, что многие из них подписались на Инстаграм девушки, которая активно ведет микроблог о своей жизни за границей.



❄️ Публикация от Anna Belan (@annebelan) Дек 31, 2017 в 9:30 PST