СМИ назвали размер наследства, которое оставил Олег Табаков

Смерть Олега Павловича Табакова продолжают обсуждать в российской прессе. 14 марта журналисты выяснили, на какое имущество теперь претендуют родственники великого актера и режиссера.

После смерти у Олега Табакова осталась любящая жена Марина Зудина и четверо детей от двух браков. В связи с этим в СМИ заговорили о наследстве мэтра.

14 марта портал Dni.ru назвал стоимость недвижимости, принадлежавшей Олегу Павловичу, а также выяснил его примерный ежемесячный заработок.

Как сообщают журналисты, родственникам Табакова предстоит разделить две московские квартиры, общая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей (2,8 млн евро - Прим. ред.), а также загородный дом за 400 миллионов (5,6 млн евро - Прим. ред.). Эти данные пресса приводит со ссылкой на риелторов.

Журналисты также сообщили, что на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова Олег Табаков получал около миллиона рублей (14,2 тысячи евро - Прим. ред.) в месяц.

Вместе с другими доходами его заработок составлял около двух миллионов (28,4 млн евро - Прим. ред.)ежемесячно.





