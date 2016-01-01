Вышедшего из комы солиста «Отпетых мошенников» не взяли обратно в группу

Попавшего в серьезную аварию Андрея Репникова не пригласили в «Отпетые мошенники» после выздоровления. Теперь уже бывший солист утверждает, что группа, популярная в 1990-е, доживает свои последние дни.

В 1990-е группа «Отпетые мошенники» считалась одной из самых востребованных в российском шоу-бизнесе. Однако с каждым годом ее популярность идет на убыль.

Сначала коллектив покинул Игорь Богомазов, известный как Гарик, а затем летом 2016 года в серьезную автомобильную аварию попал солист Андрей Репников.

Певец впал в кому, в которой находился продолжительное время. Повреждения были очень серьезными: ему собирали лицевые кости, челюсть.

Сейчас мужчина практически полностью восстановился, но обратно в группу его не позвали.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Репников считает, что коллектив изжил себя.

По словам мужчины, у него конфликт с другими участниками группы, так как он является автором большинства песен и хочет получить права на их исполнение. «Группа окончательно умерла, у них нет денег, нет продюсера, весь коллектив разошелся по швам», — отреагировал на уход Репникова один из пользователей Сети.

Другие участники «Отпетых» — Сергей Аморалов и Вячеслав Зинуров — никак не комментируют ситуацию.

Музыканты продолжают выступать вдвоем на различных концертах и корпоративах. Несмотря на проблемы с бывшими коллегами, Репников все же надеется вернуться на сцену.

В домашних условиях он записывает новые песни, а также делает аранжировки друзьям и знакомым музыкантам.





