Российские СМИ: Олег Табаков несколько лет страдал от рака

12 марта 82-летний Олег Табаков скончался в больнице. В течение нескольких месяцев родные старались избегать вопросов журналистов о проблемах со здоровьем режиссера. На днях инсайдер рассказал, чем болел Табаков.

В ноябре прошлого года Олег Табаков попал в больницу. Вскоре врачи сделали режиссеру экстренную операцию на сердце. После этого в Сети начали ходить разные слухи о здоровье Табакова.

В СМИ появлялась информация, что артисту не становится лучше, а медики вынуждены периодически вводить его в искусственную кому. При этом семья Олега Павловича отказывалась общаться с журналистами и обсуждать его состояние. 12 марта стало известно, что мэтр умер.

Лишь после смерти режиссера Игорь Верник признался, что Олег Павлович долгое время болел. По словам актера, режиссер сильно переживал из-за того, что силы постепенно его покидают.

Однако какой недуг был у Табакова, Верник не сообщил.

На днях анонимный источник рассказал газете «Зажигай», что якобы три года назад у артиста обнаружили рак предстательной железы.

Табаков быстро ослаб и постарел, из-за чего стал реже появляться на публике.



