«Сам мою посуду — берегу ногти жены»: Галкин рассказал о семейной жизни с Пугачевой

Последние пару лет Максим Галкин охотно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно шоумен поведал о том, какими растут его с Аллой Пугачевой дети и кто в их доме хозяин.

Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе уже почти 17 лет.

Кажется, что супруги с полуслова понимают другу друга и с лету приходят к единому мнению о том, как нужно воспитывать 4-летних Гарри и Лизу.

На днях ведущий популярных шоу «Лучше всех» и «Сегодня вечером» пообщался с фанатами в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и поделился интересными подробностями семейной жизни.

Телеведущий признался, что ему нравится самому наводить порядок.

«Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду — берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор люблю это дело», — сообщил Галкин.

Максим также поведал о том, что его стилем сегодня занимается Алла Борисовна. Шоумен похвалил безупречный вкус супруги и поблагодарил за то, что она в лучшую сторону изменила его облик. Пугачева сама покупает вещи Галкину, и его это полностью устраивает.

Царит ли в их семье матриархат, сложно сказать. Сам ведущий так отшутился на эту тему: «У меня жена достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный».

Максим Галкин также рассказал о дочери и сыне. Ребята растут очень артистичными, но знаменитые родители пока не собираются делать из них новых героев отечественной эстрады. Пока Лиза серьезно увлекается плаваньем, а Гарри мечтает стать вулканологом.



