«Я буду любить тебя»: Марина Зудина трогательно простилась с Олегом Табаковым

15 марта в Москве прошли похороны Олега Табакова. Многие российские актеры пришли, чтобы проститься с с мэтром. 52-летняя вдова руководителя МХТ им. Чехова нашла в себе силы, чтобы обратиться к мужу.

12 марта в прессе появилась печальная новость о смерти Олега Павловича Табакова. Он несколько месяцев находился в больнице, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Поговаривают,

мэтра сгубил рак предстательной железы, который был диагностирован три года назад.

Однако семья артиста не дает комментариев по поводу болезни Олега Павловича. Вчера кинематографисты, политики и поклонники собрались в МХТ им. Чехова, чтобы проститься с Табаковым, а также лично выразить соболезнования его вдове Марине Зудиной.

Актриса сидела у гроба вместе со своими детьми, а когда вышла к микрофону, ни у кого не осталось сомнений, что она плакала все это время.

«Олег Палыч, если ты с нами, я хочу сказать, что я тебя очень-очень-очень люблю. Я знаю, что ты меня любил всю жизнь. Я была счастливой женщиной.

Подарил мне двух замечательных детей.

Я детям сказала: «Во мне нет папиной крови, но в вас течет его кровь, то есть вы совсем его дети!».

Спасибо ему за все годы невероятного счастья, легкости.

Спасибо за детей, за любовь. Спасибо за учеников, которые меня теперь поддерживают. Спасибо за друзей, которые рядом со мной. Я не одна», —

произнесла вдова.

«Олег, милый, я тебе очень много слов в последнее время говорила, но я хочу сказать их еще раз на этой сцене: я очень тебя всю жизнь свою любила и буду любить», — пообещала Марина Зудина.

После этого процессия двинулась на Новодевичье кладбище.

Олег Табаков был похоронен неподалеку от Владимира Зельдина и Леонида Броневого.



