Музыканты группы «Пикник» попали в страшную аварию

Участники российской рок-группы «Пикник» госпитализированы в результате ДТП, произошедшего во Владимирской области. Об этом ТАСС 16 марта сообщила Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии, в которой должен был состояться концерт музыкантов.

«Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен», — рассказала Буняшина.

Представитель «Пикника» Виктор Домбровский заявил, что музыканты получили серьезные травмы.

«Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы», —

подчеркнул он.

Домбровский добавил, что все ближайшие концерты группы отменяются.

Фото с места аварии доступны ЗДЕСЬ

Группа «Пикник» сформировалась в 1978 году. В текущий состав коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии «Пикника» 22 студийных альбома.