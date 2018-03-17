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Ким Кардашьян впервые показала дочь Чикаго без фильтров и фотошопа

woman.ru
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Ким Кардашьян | Фото: AP/Scanpix

В середине января у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился третий ребенок — дочь Чикаго. Уже через несколько дней теледива опубликовала в Инстаграме первое фото новорожденной, однако, к разочарованию поклонников, наложила на снимок фильтры. Впервые увидеть лицо Чикаго без лишних деталей поклонники Ким смогли лишь на днях.

Ким Карадашьян опубликовала в социальных сетях первую фотографию дочери Чикаго почти сразу после ее рождения. Однако перед тем как сделать это, теледива обработала снимок и наложила на него фильтры.

17 марта в Инстаграме Ким появилось новое фото Чикаго — теперь без ретуши.

«Утренняя милашка», — подписала пост теледива.

Morning cutie 💗

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

На кадре видно, как дочь Кардашьян и Уэста лежит в своей кроватке, одетая в розовый комбинезон с белым карманом.

Чикаго Уэст всего два месяца, но уже сейчас можно понять, на кого больше похожа девочка.

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