Филипп Киркоров рассказал о будущем детей, отдыхе в Америке и минусах профессии

Известный далеко за пределами России певец Филипп Киркоров во уже на протяжение 30 лет собирает полные залы на своих сольных выступлениях, интригует новыми музыкальными проектами и высококлассными шоу. Творческий путь артиста не так прост, а работоспособности можно только позавидовать. В апреле прошлого года исполнитель отметил 50-летие, но не только не собирается оставлять сцену, но и оптимистично смотрит в будущее. Накануне своего масштабного шоу «Я», которое пройдет 24 марта в «Арене Рига», певец рассказал Русскому TVNET о своем видении современного шоу-бизнеса, детях, участии в «Евровидении» и любимых местах в Америке.

В разговоре с Русским TVNET король российской поп-сцены признался, что и в его профессии есть существенный недостаток, попытался представить себя на сцене через 10 лет, а также поделился секретом счастья.

- На Ваш микроблог Instagram, где регулярно публикуются моменты из личной и профессиональной жизни, подписано более 1,8 миллиона человек. Читаете ли Вы комментарии к своим постам, отвечаете ли поклонникам и следите за их реакцией? Как, в общем, у Вас складываются отношения с соцсетями?

- С поклонниками как в соцсетях, так за их пределами у меня прекрасные отношения.

У меня самые потрясающие поклонники, которые со мной уже много лет.

Комментарии я порой просматриваю, большинство из них положительные. А на негативные я стараюсь не обращать внимания и не реагировать.

- Как Вы считаете, как повлияло появление всевозможных шоу талантов на сегодняшний шоу-бизнес?

- Я поклонник многих шоу и считаю, что это здорово!

Сегодня в отличие от шоу-бизнеса 30-летней давности у начинающих талантливых артистов появилось гораздо больше возможностей заявить о себе именно благодаря этим шоу. Тогда, когда начинал я, певцам было гораздо сложнее.

А сегодня все по-другому. Меня самого часто приглашают в жюри шоу талантов.

Вот недавно в России закончилось очередное под названием «Успех». Скажу честно, я с удовольствием наблюдал как талантливые ребята борются за свои мечты.

Филипп Киркоров прогулялся по Вильнюсу накануне концерта FOTO: Пресс-фото

- Кого из российских и зарубежных артистов, на Ваш взгляд, можно назвать музыкантами нашего времени?

- Из зарубежных

я всегда считал великими Селин Дион, Лайзу Минелли, Барбару Стрейзанд. Мадонну, на мой взгляд, также можно считать певицей нашего времени.

Из российских коллег мне трудно кого-то назвать, многие из них очень достойны, талантливы и любимыми разными поколениями.

- В этом году Вы готовите к «Евровидению» участников из Молдавии. Расскажите, как происходит процесс подготовки и почему Ваш выбор пал именно на DoReDoS?

- Подготовка началась сразу же после того, как ребята с рекордным отрывом от других участников победили в национальном отборе «Евровидения» с песней My Lucky Day, автором музыки которой я являюсь.

Я обратил внимание на эту талантливую группу еще в прошлом году на конкурсе «Новая волна» в Сочи, в котором они победили.

У нас сложились замечательные отношения, и я рад, что в этом году все так совпало, что именно с «DoReDoS» мы будем участвовать в «Евровидении».

Каждый год я получаю предложения от разных стран, в этом году ко мне в том числе обратились и ребята, которым я симпатизирую и в которых очень верю.

Работа нам предстоит серьезная, над номером будет работать вся наша большая международная команда, которую называют DREAMTEAM. DoReDoS выступают с нами в туре по Прибалтике, таким образом мы совместим мои гастроли и промо перед «Евровидением». Вас ждет много интересных событий.

Филипп Киркоров и группа DoReDoS FOTO: Пресс-фото

- Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Назовите главные недостатки Вашей профессии?

- Недостаток один – катастрофическая нехватка времени.

К моему большому сожалению, я не могу проводить столько времени с семьей, с детьми, сколько бы мне хотелось. Но дети уже понимают, что папа – главный кормилец и должен работать.

И они знают, что при любой возможности я спешу к ним и провожу с ними время.

Вот недавно весь январь мы провели вместе в Америке, замечательное было время. Я исполнил их мечту – показал им «Диснейланд». Летом снова возьму Аллу-Викторию и Мартина с собой в большой летний тур.

- Каким Вы видите себя на сцене через 10 лет?

- Таким же, как и сейчас, любящим сцену и своих поклонников. Пока я чувствую и вижу, что людям интересно мое творчество, пока они в большом количестве приходят на мои концерты, я буду продолжать создавать шоу и радовать поклонников, что собственно говоря, я и делаю на протяжении 30 лет.

Филипп Киркоров общается с публикой на концерте в Вильнюсе FOTO: Пресс-фото

- Как Вы представляете будущее своих детей Аллы-Виктории и Мартина? Их занятия, приоритеты, профессии?

- Я считаю, что они должны сами выбрать дело, которое им будет по душе, а я, как отец буду их поддерживать и помогать. Вот

сейчас Алла-Виктория и Мартин начали заниматься фигурным катанием в Академии Евгения Плющенко. Им так это нравится!

Говорят, что у них неплохо получается. Но не будем загадывать, главное, что они занимаются, развиваются и готовятся к школе.

- В Вашем напряженном графике съемок и концертов наверняка находится и свободное время. Как Вы предпочитаете отдыхать от света софитов?

- Времени на отдых у меня практически нет, отдыхать приходится в переездах, в перелетах. Хотя, конечно, это сложно назвать отдыхом, но другой возможности у меня нет. Только раз в год в январе я могу позволить себе отпуск в Америке.

- Вы часто бываете в США, поэтому у Вас должно было сложиться определенное восприятие местного менталитета и особенностей. Поделитесь, что Вам больше всего нравится в Америке, а что неприятно удивляет?

- Я приезжаю туда раз в год в отпуск в январе и на гастроли. Вот в сентябре мы отправляемся большой тур по самым крупным городам Америки.

Шоу «Я» состоится на самых известных и больших площадках, о которых мечтает любой артист во всем мире. В первую очередь, это, конечно, «Madison Square Arena» в Нью-Йорке.

Впечатления у меня сложились давно, и с тех пор не изменились.

В Нью-Йорке, например, я обожаю Бродвей, когда приезжаю, сразу иду на мюзиклы.

В Майами мне нравится климат, и то, что в январе мы часто видимся с коллегами в непринужденной обстановке, что порой трудно сделать в Москве.

- 24 марта Вы выступите в «Арене Рига» с шоу «Я», которое поставил всемирно известный режиссер Cirque du Soleil Франко Драгоне. Что должен знать зритель перед тем, как прийти на это представление?

- Идея Шоу «Я» уникальна. Это не просто концерт. Вместе с Франко Драгоне мы приготовили настоящий спектакль.

На время представления зритель почувствует себя героем фантастической истории, путешественником в мир собственных фантазий и грез.

Не буду раскрывать всех деталей, скажу лишь, что оно никого из сотен тысяч зрителей, которые его посмотрели, не оставило равнодушным. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

- Порекомендуйте латвийским поклонникам, как чувствовать себя счастливым в наше непростое время?

- Рецепт простой – любить, дарить радость людям.

Ведь что бы не происходило, не надо забывать, что белая полоса обязательно сменит черную!

Накануне тура по Прибалтике Филипп Киркоров выпустил свежий сингл, который стал отправной точкой для нового флешмоба среди знаменитостей. Звезды эстрады публикуют в соцсетях зажигательные ролики, созданные под впечатлением от песни «Цвет настроения синий». Зарядитесь позитивом и вы!