Ремень и темная комната: Яна Рудковская рассказала о суровых методах наказания сына

43-летняя Яна Рудковская успевает заниматься не только работой, но и воспитанием 5-летнего Александра Плющенко. В новом интервью продюсер призналась, что нередко наказывает сына за проступки.

Несмотря на свой возраст Александр Плющенко успевает брать уроки фигурного катания, сниматься для глянцевых журналов, посещать светские мероприятия и дефилировать на детских показах мод. Недавно он даже стал лицом Dior.

Интернет-пользователи часто переживают из-за того, что у 5-летнего мальчика практически нет детства. В новом интервью порталу Peopletalk Яна Рудковская объяснила, почему нагружает ребенка.

«С детства нужно приучать ребенка к труду, чтобы у него не было возможности целыми днями сидеть в телефоне и интернете. Спорт помогает приучить к дисциплине. Ничего другого я для мальчика не вижу», —

заявила продюсер. Яна не стала скрывать, что иногда ей приходится прибегать к наказаниям. «Сашу наказываем, когда он себя плохо ведет. Забираем игрушки, ставим в угол», — объяснила Рудковская.

Сам Гном Гномыч (прозвище Александра Плющенко, — прим. ред.) добавил, что иногда ему достается ремнем, а также он бывает в темной комнате.

«Темная комната, подсказывает Саша, вот там он сидит, как в чулане, за то, что неправильно ведет себя с няней или с кем-то из детей в академии», — рассказала Яна.

Также всем мамам Рудковская посоветовала отдавать сыновей в спорт.

По мнению продюсера, подобные занятия благотворно влияют на характер, фигуру и осанку ребенка.



