Стало известно, зачем Алла Пугачева тайно возила детей на Кипр

СМИ узнали, что на прошлой неделе российские знаменитости - Алла Пугачева и Максим Галкин - вместе с детьми Лизой и Гарри прилетели на Кипр. Они пробыли на острове всего два дня, за которые успели уладить дела, связанные с покупкой недвижимости и получением кипрского гражданства.

StarHit выяснил, что в прошлом году Пугачева и Галкин купили просторные апартаменты в одном из удобных и современных районов Лимассола. Сделку тогда сопровождал кипрский адвокат Семен Погосян.

По словам риэлторов,

апартаменты Пугачевой и Галкина находятся в районе Неаполис, расположенного на границе старого города и туристической зоны.

Специалисты называют этот проект «уникальным, с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями».

Эксперты отмечают, что на этот раз супругам пришлось привезти детей для оформления документов.

Напомним,