Стало известно, зачем Алла Пугачева тайно возила детей на Кипр

СМИ узнали, что на прошлой неделе российские знаменитости - Алла Пугачева и Максим Галкин - вместе с детьми Лизой и Гарри прилетели на Кипр. Они пробыли на острове всего два дня, за которые успели уладить дела, связанные с покупкой недвижимости и получением кипрского гражданства.
StarHit выяснил, что в прошлом году Пугачева и Галкин купили просторные апартаменты в одном из удобных и современных районов Лимассола. Сделку тогда сопровождал кипрский адвокат Семен Погосян.
По словам риэлторов,
апартаменты Пугачевой и Галкина находятся в районе Неаполис, расположенного на границе старого города и туристической зоны.
Специалисты называют этот проект «уникальным, с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями».
Эксперты отмечают, что на этот раз супругам пришлось привезти детей для оформления документов.
Напомним,
на Кипре действует программа, согласно которой гражданин любой страны может получить европейский паспорт, инвестировав в недвижимость страны от 2 млн евро.