СМИ: Марина Зудина была вынуждена прибегнуть к помощи ведьмы

На днях в прессе появилась информация, что после появления на свет сына Павла Марина Зудина мечтала стать матерью во второй раз, но не могла забеременеть. Журналисты выяснили, что актриса обратилась к ведунье по совету приятельницы.

Олег Табаков и Марина Зудина прожили в браке больше 23 лет. За это время актриса родила мэтру двоих детей — сына Павла и дочь Марию.

Однако мало кому известно, что после появления на свет первенца супруга народного артиста СССР долго не могла забеременеть, хотя очень этого хотела.

Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», приятельница Марины посоветовала ей воспользоваться услугами ведуньи, которая делает заговоры.

Та заявила, что Зудиной необходимо заказать два портрета — свой и мужа, а после повесить их в спальне.

Актриса, мечтавшая о дочери на протяжении нескольких лет, сделала все, что ей сказала ведунья.

«Портреты Марины Зудиной и Олега Табакова были написаны в одно и то же время — 13 лет назад. Заказывала обе работы Марина Зудина», — рассказала журналистам жена художника, создавшего полотна.

«С этим заказом связана их семейная история. Портреты были нужны для проведения заговора на беременность. И вскоре после того, как они были написаны, у Зудиной и Табакова родилась дочь Маша», —

сообщила супруга Дмитрия Карпухина.

Друзья семьи покойного Олега Павловича рассказали журналистам, что слышали эту историю, но не исключают, что она является обычной семейной легендой.



