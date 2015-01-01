ФОТО: Бена Аффлека высмеяли за огромную странную татуировку

Фотография актера Бена Аффлека с разноцветной татуировкой феникса на всю спину стала предметом насмешек в Twitter. Тату артиста сравнили, в частности, с фильмом Зака Снайдера и бутылкой пряного рома с ужасной этикеткой.

«Татуировка Бена Аффлека выглядит так, будто ее раскрасили обломками случайно подобранных мелков», — написала @TaraAriano.

«В следующий раз, когда вы загрустите, просто вспомните, что вы не Бен Аффлек, и у вас, скорее всего, нет огромной и уродливой татуировки, над которой все смеются», —

посоветовал @RafiDAngelo.

Интернет-пользователи также обнаружили, что одному из постов, в котором высмеивался внешний вид артиста, поставила лайк актриса Сара Джессика Паркер.

«Не смейтесь над Беном Аффлеком за его тату феникса. Это символ того, как он возродился из пепла в виде парня с отстойной татуировкой», —

заявил @pixelatedboat.

Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7— Chase Mitchell (@ChaseMit) 19 марта 2018 г.

Впервые журналисты узнали о татуировке Аффлека в 2015 году — фотограф заснял актера, когда у него задралась куртка, и он показал хвост феникса. Аффлек тогда заявил прессе, что это временный рисунок для фильма.

Hold up! Ben Affleck has a lower back tattoo?! pic.twitter.com/WgAUvj70GQ— Anthony Dominic (@alloveranthony) 9 июля 2015 г.

Аффлек снялся в таких картинах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси».