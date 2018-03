ФОТО: Бена Аффлека высмеяли за огромную странную татуировку

«Татуировка Бена Аффлека выглядит так, будто ее раскрасили обломками случайно подобранных мелков», — написала @TaraAriano.

«В следующий раз, когда вы загрустите, просто вспомните, что вы не Бен Аффлек, и у вас, скорее всего, нет огромной и уродливой татуировки, над которой все смеются», —

посоветовал @RafiDAngelo.

Интернет-пользователи также обнаружили, что одному из постов, в котором высмеивался внешний вид артиста, поставила лайк актриса Сара Джессика Паркер.

«Не смейтесь над Беном Аффлеком за его тату феникса. Это символ того, как он возродился из пепла в виде парня с отстойной татуировкой», —

заявил @pixelatedboat.

Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7— Chase Mitchell (@ChaseMit) 19 марта 2018 г.