Маколей Калкин в красках описал потерю девственности

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин в красках описал то, как потерял девственность. Об этом пишет журнал Spin.

«Мне было 15 лет. Я думаю, это был для меня самый низкий порог, наиболее ранний возраст, в котором я бы это сделал. Это не было чем-то отвратительным или странным. Мы планировали сделать это», —

признался артист.

Калкин описал процесс как «теплый и липкий».

«Я подумал: «Во дела. Все ли я делаю правильно?» — добавил актер. Он отметил, что после секса послушал «Белый альбом» группы The Beatles.