СМИ: Актер из «Сватов» госпитализирован с инсультом

Актер Московского театра сатиры Федор Добронравов перенес инсульт, ему была проведена операция. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.

Впервые артист почувствовал себя плохо 17 марта: у него началось онемение и стала ухудшаться речь.

К нему вызвали скорую, которая доставила его в одну из больниц Подмосковья.

Актер широко известен благодаря многолетнему участию в телесериале «Сваты».

В 2016 году Добронравову запретили въезд в Украину за посещение Крыма и поддержку аннексии полуострова, из-за чего дальнейшее участие в съемках было затруднено.

Через год в Украине был запрещен и сам сериал «Сваты» из-за участия в нем Добронравова.

Накануне в Московском театре сатиры, в котором Добронравов работает с 2003 года, рассказали, что состояние артиста оценивается как стабильно хорошее. Сейчас он проходит полное медицинское обследование.