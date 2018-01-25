«Он разбил мне сердце»: Кристина Агилера призналась, что встречалась с геем

На днях 37-летняя Кристина Агилера стала героиней американского телешоу, в котором вспомнила неудачные отношения. Певица поведала о болезненном разрыве с бойфрендом нетрадиционной ориентации.

Кристина Агилера уже восемь лет состоит в гражданском браке с Мэттом Ратлером.

В Сети даже ходят слухи, что влюбленные, которые объявили о своей помолвке четыре года назад, недавно тайно поженились. Однако певица предпочитает не комментировать сплетни о своей личной жизни. На днях артистка сделала исключение, появившись на шоу RuPaul's Drag Race: Untucked.

Одна из участниц передачи поинтересовалась у Кристины, какое событие вдохновило ее на создание песни «Безумное увлечение», и была ли композиция посвящена конкретному человеку.

Агилера рассказала, что написала этот хит после разрыва с бойфрендом-латиноамериканцем.

Кристина рассталась с возлюбленным, когда узнала, что его не интересуют женщины.

Bossy Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 25 Янв 2018 в 1:47 PST

Артистка поделилась, что тяжело переживала эту ситуацию.

Прошло уже больше 15 лет, но, кажется, Кристине все еще больно — сделав это признание, она выразила надежду, что ее бывший будет в ярости, когда увидит эту передачу.

К слову, она не единственная звезда, у которой были отношения с мужчинами нетрадиционной ориентации.





