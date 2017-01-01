Джона Сноу из «Игры престолов» нашли пьяным на дороге в Париже

Журналисты обнаружили британского актера Кита Харингтона разгуливающим по проезжей части в Париже. Артист находился в крайне нетрезвом состоянии, сообщает The Sun.

Отмечается, что Харингтон провел несколько часов в баре, после чего вышел из заведения с другом. Пока тот пытался вызвать такси, артист стал разгуливать по дороге. В итоге мужчин увез водитель Uber.

Drunk Kit Harington is honestly a mood pic.twitter.com/nmJxIJdWwI— manu (@niqhtwings) 20 марта 2018 г.

В январе Харингтон устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка.

Актер спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. Охрана бара применила физическую силу, чтобы выставить его на улицу.

Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в «Игре престолов».

В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.