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Певец Донс: «Я слишком открытый, но не могу по-другому»

Марина Сиунова/ Русский TVNET
Фото: Фото: Инга Плуме

Хиты Донса на слуху у половины страны, его концерты неизменно собирают аншлаги. Певец наделен качествами настоящей звезды - харизмой, витальностью, обаянием, сексуальностью. Недавно музыкант выпустил новый, суперлиричный альбом «Namiņš.Kaste.Vārdi». А сейчас готовится к новому вызову: осенью споет партию Лачплесиса в одноименной рок-опере Зигмара Лиепиньша. Русский TVNET поинтересовался у музыканта, появятся ли в его репертуаре песни на русском, а заодно расспросил о творчестве, космосе, женщинах и прочих приятных материях.

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