СМИ предоставили доказательство того, что Питт и Энистон снова вместе

Всемирно известные актера Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Об этом пишут западный таблоиды сопровождая статьи фото целующихся влюбленных. На опубликованном изданием The Star снимке бывшие возлюбленные запечатлены страстно целующимися, при этом Энистон обнимает Питта.

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Отмечается, что Брэд и Джен уже некоторое время встречаются. Так, по данным таблоида The Star, все началось сразу же после распада союза Брэда Питта и Анджелины Джоли, а позже в СМИ появилась информация о расставании Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Узнав о разрыве отношений от своего ближайшего друга Джорджа Клуни, он, по всей видимости, решил снову попытать удачу. Сами звезды пока открыто не объявляли о своем воссоединении. По некоторым данным,