Звезде сериала «Великолепный век» грозит тюремное заключение

На дня турецкая полиция задержала 36-летнего Аднана Коча, его братьев и друга. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчин запрещенные вещества.

Аднан Коч прославился не только в родной Турции, но и в России, благодаря участию в сериалах «Великолепный век» и «Восток-Запад», в котором он сыграл с Евгенией Лозой. При этом личная жизнь Коча не столь успешна, как актерская карьера.

В прошлом году Аднан развелся с женой Дилек. Экс-супруги остались в хороших отношениях и вместе воспитывают сына Мехмеда Эфе. Тем не менее

Аднан старается вести закрытый образ жизни и как можно реже давать журналистам и поклонникам поводы для пересудов.

Однако на днях российские СМИ сообщили, что Коч, его братья и друг были арестованы в Стамбуле. Одним из задержанных оказался местный наркоторговец Синан Бозбурун.

При обыске полицейские нашли у мужчин запрещенные вещества.

Суд уже назначил артисту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если правоохранительные органы докажут, что Аднан хранил наркотики, то его могут посадить в тюрьму на 17 лет. А если будет выявлена причастность актера и других мужчин к распространению препаратов, то их и вовсе могут казнить.

Впрочем, иногда подсудимых обязывают лишь заплатить огромный штраф.



