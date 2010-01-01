Найдите 10 отличий: На концерт Киркорова в Риге пришел его «двойник»

24 марта в Риге состоялось грандиозное шоу известного исполнителя Филиппа Киркорова «Я». К назначенному времени у входа в «Арену Рига» стали собираться поклонники творчества короля российской поп-сцены - от студентов до компаний солидного возраста. Многие несли букеты цветов, чтобы лично вручить кумиру и удостоиться его внимания. Одним из самых ярких гостей концерта стал некий мужчина, как две капли воды похожий на Филиппа Бедросовича.

Молодой человек в кепке с шипами и с обильно украшенными перстнями пальцами был настолько похож на Киркорова, что неизбежно привлекал внимание других зрителей и представителей СМИ. Мужчина явно наслаждался моментом, с удовольствием позируя фотографам.

Мы считаем, что схожесть с поп-идолом просто феноменальна. А вы как думаете?

Зритель перед концертом Филиппа Киркорова в Риге FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Гости спешат на рижский концерт Филиппа Киркорова

Шоу Филиппа Киркорова «Я» в «Арене Рига»