Шоу Филиппа Киркорова в Риге: чудо в перьях, ангелы, двойники и репетиция «Евровидения»

Филипп Киркоров развернул на сцене Арены Рига феерическое трехчасовое шоу «Я», не уступающее по зрелищности бродвейским мюзиклам и легендарным шоу Лас Вегаса. Франко Драгоне, режиссер постановок Cirque du Soleil и концертов Селин Дион, и хореограф Тони Теста, сотрудничавший с Кайли Миноуг, постарались на славу: костюмы, танцевальные номера, видеоэффекты - все было на высоте. Но оживлял и приводил все это в движение Филипп, продемонстрировавший в свои 50 с небольшим энергию и мощь, какой бы позавидовали молодые. Публика, вначале слержанная, к середине шоу разогрелась: артисту подпевали всем залом и кричали «молодец!».

До концерта Филипп Киркоров выделил полчаса для общения с журналистами. Певец пришел в отличном расположении духа и представил прессе своих протеже - молдавское трио DoReDoS, победителей

конкурса «Новая Волна», которые в мае отправятся покорять Евровидение с его песней My Lucky Day. В связи с чем Киркоров призвал латвийцев голосовать на конкурсе за молдован.

Как признался артист, на сцену он выходит, потому что ему до сих пор нравится пошалить «чтобы не забронзоветь, не стать памятником себе при жизни, не впасть в состояние легендарного зомби».

«Мне очень свойственны юмор и ирония. Юмор, интеллигентность, ирония - и у вас все это есть...

Меня спрашивают: «У вас бывает депрессия?» Бывает, конечно, но гастролей я всегда жду с особым чувством, особенно в местах, с которыми связано что-то хорошее. С Ареной Рига и с «Евровидением» у меня связаны приятные воспоминания. 10 лет назад я привез в Ригу Ани Лорак в промо-тур, она выступала за Украину, это сейчас я невъездной туда, но, надеюсь хоть в Молдову пустят. Я рассказывал ребятам из DoReDoS, как это сложно - выступать на концерте другого исполнителя.

В России их знают, а в Латвии непонятно, ведь "Новая Волна" оторвалась от вас. 10 лет назад Ани Лорак получила на "Евровидении" от Латвии 12 баллов, так хорошо я познакомил с ней Ригу. Мне бы очень хотелось, чтобы у ребят был успех, я композитор их песни, у меня свой интерес. Я же не собираюсь всю жизнь петь, хочется перейти в продюсирование.

Сцена - это наркотик, лекарство, тут болит, там, а выходишь на сцену и ничего не болит.

Выбирая Молдову, все равно вы проголосуете за меня, за Россию".

Киркоров также признался, что для него честь и большая ответственность "выступать в городе, где живет легендарный Раймонд Паулс, который всегда приходит на мои концерты с супругой Ланой, но сегодня не смог, потому что сам выступает в Дзинтари...Когда Паулс в зале - это всегда особенный концерт».



Певец рассказал, что в Латвии ему всегда дарят плюшевые игрушки, сейчас их передают уже для его малышей. О своих детях - Алле-Виктории и Мартине музыкант поведал, что они всерьез увлекаются фигурным катанием и дружат с детьми Пугачевой и Галкина, Жасмин, Татьяны Навки, Сергея Лазарева, Яны Рудковской. «Они все тусуются в одной компании, ходят друг к другу в гости, я этому очень рад, ведь дети - наше продолжение. Кто знает, может они переженятся друг на друге, порода будет правильная».

Приятная новость для поклонников Киркорова: в этом году он принял приглашение Лаймы и приедет к ней на фестиваль. "Лайма всегда подавала руку молодым, я был бы рад, если бы со мной приехали и DoReDoS. Постоять и спеть на сцене Дзинтари, я считаю, артист обязан, так же как спеть на сценах Мэдисон Сквер Гарден (у меня там концерт в сентябре), или в Долби Театре в Лос Анджелесе, где проходит церемония Оскар, или в Карнеги Холле и в парижской Олимпии.

Есть энергетически-заряженные залы, где выступать особое удовольствие. Такой зал для меня и Дзинтари».

Певец вспомнил, что именно на сцене Дзинтари состоялась премьера его дуэта с Анной Нетребко, это выступление стало одним из самых ярких моментов в его биографии.

О новой песне «Цвет настроения синий» Филипп Киркоров сказал: «Я почувствовал себя старушкой Шер, она тоже записала свою «Do you Believe» в 51 год. Я уже смирился, что у меня все баллады о любви, что я все плачу, переживаю. И вдруг такая бомбическая песня, коллеги подхватили, стали делать флэшмобы, клипы. Я уже две недели в iTunes на первом месте. Такой стремительный взлет был для меня неожиданным, это впервые со времени песни «Зайка моя». Теперь мое шоу заканчивается «Цветом».

Шоу "Я" напоминало тотальную инсталляцию: видеоряд на огромном заднике и боковых панелях поражал не только фантазией, но и удивительной четкостью и объемностью изображения (как в 3D, только без очков).

Если на видео появлялись красные, как в "Твин

Пиксе", шторы, казалось, они колышутся на самом деле, деревья выглядели как настоящие, и создавалась полная иллюзия того, что множество экранов двигаются не на видео, а в реальности.

Эстетику шоу можно описать как «тяжелый люкс», его избыточная красота явно не была предназначена для любителей минимализма.

На сцену артист вышел в костюме белого ангела, окруженный «ангелицами» в коронах, а закончил в образе «чудо в перьях».

В промежутке между этими номерами Киркоров костюмы менял как перчатки: были и майки с татуировками, и массивные кресты на шее, и расшитые золотом или стразами камзолы (доминировало вычурное барокко от Dolce&Gabbana).



За эротизм представления отвечали длинноногие красотки, которые эффектно вышагивали по сцене и иногда призывно извивались. За энергетику - танцовщицы и танцоры с хорошей акробатической подготовкой. Мелькали еще балерины, одна, маленькая, как девочка, в черно-белом полосатом трико и балетной пачке напоминала героев комедии дель арте - Пьеро и Коломбину.

Певец приветствовал зрителей небольшой речью на хорошем латышском и охотно общался с залом. «С Ригой у меня столько связано, так люблю ваш город. Волну отменили, Валерии въезд закрыли, но меня впустили!». Молдавскую группу DoReDoS Киркоров попросил исполнить собственную песню аж два раза: «Пусть споют еще, я же хороший композитор!». Певец представил со сцены и других участников грядущего Евровидения, которые находились в зале: литовскую певицу Еву и чеха Миколаса Йозаса. Заочно поблагодарил за букет Интара Бусулиса. И адресовал пару теплых слов Маркусу Риве, «который настойчиво пробивается на Евровидение, хоть ему всегда не хватило чуть-чуть, чтобы попасть на конкурс».

«Маркус, я поколдую, и в следующий раз ты обязательно поедешь, у меня же Ванга в родственниках», - пообещал артист, сказав, что и сам намерен «взять «Евровидение» измором».

Через все шоу красной нитью проходила тема безответной любви и одиночества (песни «Где то не со мной», «Дай мне понять», «Любовь или обман», «Не верю я», «Немного жаль» звучали особенно проникновенно). Меланхоличные баллады артист разбавлял бодрыми номерами: забойным диско («Зу-Зу», «Дископартизаны»), песнями в балканском и греческом стиле («Сиртаки»). Тему эгомании артист решил в китчево-комичном ключе. К счастью, к себе любимому певец относится с большой иронией, это снижает пафос самолюбования даже в тех номерах, когда экран заполоняют портреты Филиппа, или его лики, будто выгравированные из дерева.

Во время традиционного прохода Филиппа Киркорова по залу для сбора букетов от благодарных зрительниц среди публики неожиданно нарисовался двойник певца в золотом костюме. Вслед за кумиром он пытался прорваться к сцене, но был захвачен охранниками и выпровожден из зала. А какой мог бы получиться дуэт!





