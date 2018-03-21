Старшего сына Эвелины Бледанс затравили из-за вызывающего внешнего вида

На днях 48-летняя Эвелина Бледанс опубликовала в Инстаграме редкое фото с 23-летним наследником Николаем. Фолловеры были поражены тем, как выглядит молодой человек.

Эвелина Бледанс часто рассказывает подписчикам в Инстаграме о своей жизни.

Артистка также с удовольствием делится и тем, как растет ее «особенный» сын Семен, которого она родила от Александра Семина.

Однако старшего сына Николая от второго брака с бизнесменом Дмитрием актриса показывает фолловерам крайне редко. Ведь молодой человек живет в Израиле и старается избегать повышенного внимания со стороны общественности.

Однако

на днях Эвелина выложила в соцсеть совместный кадр с Николаем, голову которого украшает зеленый ирокез.

Интернет пользователи раскритиковали новый образ сына Бледанс.

«Трава растет из головы?», «В цирке работает?» — прокомментировали снимок фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены). Впрочем, среди пользователей Сети нашлись и те, кто посчитал, что в яркой прическе Николая нет ничего плохого.

Некоторые подписчики отметили, что если и решаться на подобные эксперименты, то только в молодости, и поддержали парня в его стремлении выделяться и искать себя.





