Супруга Валерия Леонтьева умоляет его бросить сцену

На днях Валерию Леонтьеву исполнилось 69 лет. Певец решил отметить это событие концертом в Санкт-Петербурге. Поговаривают, что это шоу стало одним из последних в карьере артиста. Все потому, что супруга знаменитости упрашивает его завершить гастрольную деятельность.

Валерий Леонтьев неоднократно признавался, что творчество и довольные поклонники — главное в его жизни. Несмотря на то, что артист уже в будущем году отметит 70-летие, он по-прежнему продолжает давать зажигательные концерты.

К своим шоу легенда российской эстрады всегда готовится основательно и не делает себе никаких поблажек.

Валерий Яковлевич вкладывает в выступления слишком много сил, и это очень беспокоит его жену Людмилу Исакович.

Как утверждают российские СМИ, женщина даже упрашивает благоверного оставить сцену.

«Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе!

Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке», —

сообщили друзья пары еженедельнику «СтарХит».

В середине марта Леонтьев, который уже много лет живет в Майами, дал концерт в Санкт-Петербурге по случаю своего дня рождения. В будущем году артист будет праздновать юбилей и планирует устроить грандиозное шоу в Москве.

По мнению инсайдеров, бенефис может стать заключительным в карьере певца. К слову, исполнитель хита «Маргарита» и сам признавался, что уже устал от концертной деятельности.





