Звезда «Сплетницы» попал под следствие за изнасилование

Американский актер Эд Вествик, который прославился ролью в сериале «Сплетница», находится под следствием за обвинения в изнасиловании. Об этом пишет DeadLine, ссылаясь на представителя офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса.

«Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис и сейчас рассматривается. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставлять никакой информации относительно пострадавших», - отметил представитель прокуратуры.

Известно, что изначально актера обвинила в изнасиловании актриса Кристина Коэн. Вслед за ней такие же обвинения высказала Орелли Винн.

Стилист Хейли Камилла Фридман позднее заявила, что Вествик насиловал ее неоднократно, при этом продержав взаперти в течение двух дней.

Четвертая женщина, Рэйчел Эк, заявила, что Вествик напал на нее в гостинице, однако ей удалось оттолкнуть актера.