Названа причина смерти легендарного актера и музыканта Олега Анофриева

Актер и музыкант Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил зять актера Сергей.

«Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст», —сказал Сергей.

Также стало известно, что прощание с Анофриевым состоится 30 марта в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Министр культуры России Владимир Мединский выразил слова соболезнования семье Олега Анофриева. Он также подчеркнул, что творчество Олега Андреевича стало родным для многих поколений россиян.

«С большим прискорбием узнал о кончине Олега Анофриева. Творчество этого талантливого, удивительно интеллигентного и отзывчивого человека покорило сердца многих жителей нашей страны, представителей самых разных поколений.

Олег Андреевич без остатка вкладывал душу в свои сценические работы, был настоящим мастером актерского искусства, воспитал немало достойных последователей», —

заявил Мединский.

Напомним, Олег Анофриев снялся в более чем 50 фильмах. Он окончил школу-студию МХАТ, работал в разных московских театрах. Снялся в таких лентах, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов».

Анофриев работал на телевидении и радио, исполнил свыше 200 песен.

Многим он известен как исполнитель песен в «Бременских музыкантах». Артист также писал романсы.

Песни легендарного автора и исполнителя надолго останутся в нашей памяти:

«Спят усталые игрушки»

«Песенка разбойников»







«Ничего на свете лучше нету»



«Не вешать нос» из к/ф «Гардемарины, вперед!»

«Есть только миг» из фильма «Земля Санникова»