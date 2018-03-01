Дмитрий Дибров: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая»

58-летний Дмитрий Дибров вот уже девять лет счастливо женат на Полине Дибровой, с которой растит троих сыновей. На днях телеведущий поделился с журналистами достаточно неожиданными взглядами на семейную жизнь.

28 марта Дмитрий и Полина Дибровы празднуют девятую годовщину свадьбы. К этой дате было приурочено интервью, которое телеведущий дал изданию «Теленеделя».

В нем шоумен рассказал о том, как воспитывает своих детей, а также поведал об их с женой взаимоотношениях. Дмитрий встретил будущую супругу, когда той было всего семнадцать лет.

По словам знаменитости, «он сам ее сделал».

При этом, по мнению Диброва, ему просто повезло, что он познакомился с Полиной: «Мои знакомые миллионеры, которые в зрелом возрасте развелись, спрашивают: «А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем».

Женихам говорю так: дело в том, что придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись… Мне просто повезло!».

При этом на вопрос журналистов о том, неужели обеспеченные люди не хотят связывать свою жизнь с взрослыми женщинами, Дмитрий серьезно ответил:

«По поводу взрослых одиноких женщин я выступлю в роли свекрови, то есть со стороны жениха. Значит, голубка, так! Надо было первые звоночки о том, что в 45 останешься одна, слышать в 25.

Вопрос: а кто тогда предупреждал? Ну, девочка, вспомни, что всегда можно было купить книжку и почитать умные советы — «Как удержать мужа», «Как сберечь семью».

Телеведущий поведал, что делает все, чтобы Полина осознала, что с замужеством юность не заканчивается. Именно поэтому он нанял целый штат прислуги.

«За санитарию и разную рутину пусть отвечают те, кому это положено по работе. Например, учить детей завязывать шнурки. Это какое адское терпение нужно иметь! Вот как раз этого занятия я Полину лишил», —

отметил Дмитрий.

Супруга телеведущего, к слову, тоже приняла участие в беседе с журналистами.

Девушка поведала, что старается не обременять мужа заботой о детях: когда они путешествуют семьей на приличные расстояния, она летит с мальчиками отдельно.

Диброва хочет, чтобы они доставляли папе удовольствие, а не ненужные хлопоты.



