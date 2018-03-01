Дмитрий Дибров: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая»

58-летний Дмитрий Дибров вот уже девять лет счастливо женат на Полине Дибровой, с которой растит троих сыновей. На днях телеведущий поделился с журналистами достаточно неожиданными взглядами на семейную жизнь.
28 марта Дмитрий и Полина Дибровы празднуют девятую годовщину свадьбы. К этой дате было приурочено интервью, которое телеведущий дал изданию «Теленеделя».
В нем шоумен рассказал о том, как воспитывает своих детей, а также поведал об их с женой взаимоотношениях. Дмитрий встретил будущую супругу, когда той было всего семнадцать лет.
По словам знаменитости, «он сам ее сделал».
При этом, по мнению Диброва, ему просто повезло, что он познакомился с Полиной: «Мои знакомые миллионеры, которые в зрелом возрасте развелись, спрашивают: «А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем».
Женихам говорю так: дело в том, что придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись… Мне просто повезло!».
При этом на вопрос журналистов о том, неужели обеспеченные люди не хотят связывать свою жизнь с взрослыми женщинами, Дмитрий серьезно ответил:
«По поводу взрослых одиноких женщин я выступлю в роли свекрови, то есть со стороны жениха. Значит, голубка, так! Надо было первые звоночки о том, что в 45 останешься одна, слышать в 25.
Вопрос: а кто тогда предупреждал? Ну, девочка, вспомни, что всегда можно было купить книжку и почитать умные советы — «Как удержать мужа», «Как сберечь семью».
Телеведущий поведал, что делает все, чтобы Полина осознала, что с замужеством юность не заканчивается. Именно поэтому он нанял целый штат прислуги.
«За санитарию и разную рутину пусть отвечают те, кому это положено по работе. Например, учить детей завязывать шнурки. Это какое адское терпение нужно иметь! Вот как раз этого занятия я Полину лишил», —
отметил Дмитрий.
Супруга телеведущего, к слову, тоже приняла участие в беседе с журналистами.
Девушка поведала, что старается не обременять мужа заботой о детях: когда они путешествуют семьей на приличные расстояния, она летит с мальчиками отдельно.
Диброва хочет, чтобы они доставляли папе удовольствие, а не ненужные хлопоты.
Кто шагает ровно в ряд? Многодетный наш отряд! Спасибо огромное душевной @alinamur.photo ❤️ Сегодня были две прекрасные встречи в @dibrovaclub : Тренинг Успех и Литературный Обед с Писателем @andrianovastyle ✔️ Обсуждали книгу Ч. Диккенс «Большие Надежды» А вообще, много всего интересного произойдёт до 8 марта : завтра делаем Брошь - Губы, в воскресенье по заявкам трудящихся вновь рисуем слона ☺️ На следующей неделе психолог, Арт Бранч и МК Лепка цветов! Но🌷 Самое главное - наш Девичник 🔥🔥🔥 Приглашаю представительниц прекрасного пола разделить с нами предпраздничный вечер! Мастер-класс по фотопозированию, фотосессия, угощения, живая 🎶 музыка и много приятных сюрпризов ждут нас 7 марта в 16.00 в Ресторане @festus.restoran 🥂 Жду ваши заявки в Директ. Количество мест ограничено ✔️ А 8 марта рано утром мы отправляемся на самолете в дальние края 😋 Как вам вообще идея женского сообщества? Есть ли подобное в вашем городе? Делитесь информацией!