Ольга Бузова откроет собственный телеканал

Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников и регулярно пробует себя в новых амплуа. На сей раз певица и телеведущая стала креативным продюсером своего собственного телеканала «БузоваTV».

С каждым днем Ольга Бузова становится все популярнее, и это неудивительно, ведь она постоянно пробует что-то новое.

Телеведущая, певица, модель, писательница и дизайнер решила не останавливаться на достигнутом и решила… открыть свой собственный телеканал. Он получил название «БузоваTV» и займет частоты ТНТ4.

В его сетку войдет весь существующий контент с участием Ольги: шоу, клипы, эксклюзивные премьеры и другие проекты.

Это единственный случай в мире, когда на телевидении появился канал, целиком посвященный одной личности.

По словам Гавриила Гордеева, директора нового телеканала, певицу любят по всей стране, так что решение сделать такой проект было логичным.

«Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова», — рассказал мужчина.

Событие прокомментировала и сама Ольга:

«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 миллионов подписчиков в Инстаграме, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!».

Меж тем скоро «Ольга Бузова» станет успешным брендом не только на словах, но и на бумаге. Звезда подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака.





