Охлобыстин рассказал о потере шестого ребенка и о том, как жену в роддоме заразили гепатитом

На днях Иван Охлобыстин посетил студию Бориса Корчевникова. В беседе с телеведущим актер рассказал о том, какие жизненные испытания пришлось преодолеть его семье.

Вот уже двадцать два года Иван Охлобыстин счастлив с женой Оксаной, которая родила ему шестерых детей.

На первый взгляд, многодетная семья актера и священнослужителя не знает ни горя, ни забот. Однако не так давно он опроверг домыслы поклонников, дав откровенное интервью Борису Корчевникову.

В студии передачи «Судьба человека» Иван поведал, с какими сложностями пришлось столкнуться ему и Оксане. Оказывается, они едва не потеряли их третьего ребенка — дочь Варю.

«Мы тогда были как собаки уставшие, Варе было около трех месяцев. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия — Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли», —

поделился с Корчевниковым Охлобыстин.

Рождение четвертого отпрыска, сына Василия, тоже не обошлось без сложностей. Тогда священнослужитель работал в Ташкенте, и его жене пришлось рожать в Узбекистане.

В роддоме молодую маму заразили гепатитом, и вылечить ее смогли лишь московские врачи.

Актер также рассказал, что они потеряли шестого ребенка — он перестал развиваться в утробе на втором месяце.

«Для нас это было ужасно, особенно для Оксаны – она очень переживала», — поведал Иван. После этого Охлобыстина смогла забеременеть еще раз и родила сына Савву.