Подруга R Kelly рассказала о его секс-темнице для «питомцев»

Американский музыкант Роберт Сильвестр Келли, который известен под псевдонимом R Kelly, был обвинен в развращении 14-летней девушки. Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что об этом поведала одна из бывших любовниц артиста, 34-летняя Китти Джонс. Женщина заявила, что R Kelly принуждал ее заниматься сексом в секс-темнице несколько раз.

«Мне представили одну из девочек, которую, как мне сказал Келли, он «тренировал» с тех пор, как ей было 14 лет, - это его слова», - отметила женщина.

Она также добавила, что подобных девушек сам исполнитель называл «питомцами».

Джонс рассказала, как один раз музыкант заставил одну из своих «питомцев» заниматься с ней оральным сексом.

«Это одна из моих чертовых питомцев, я натренировал ее. Она научит тебя, как быть со мной», - отметил мужчина.

До настоящего момента представители R Kelly не прокомментировали эти обвинения.

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