48-летняя невестка Софии Ротару выглядит ровесницей своей дочери

На днях 16-летняя внучка Софии Ротару решила поздравить свою маму Светлану Евдокименко с днем рождения. Поклонники модели были в восторге от ее совместного снимка с матерью.

Многочисленные поклонники Софии Ротару живо интересуются не только жизнью артистки, но и ее ближайших родственников. Особенно интернет-пользователей интересуют внучка певицы София и ее мать Светлана Евдокименко.

16-летняя девушка регулярно публикует в своем Инстаграме фотографии со знаменитой бабушкой и другими членами семьи.

Так, на днях София по традиции решила поздравить маму в соцсетях, выложив совместный снимок в микроблог.

«С днем рождения! Спасибо тебе за твою силу, доброту и любовь», — подписала модель трогательный кадр.

Подписчики Софии присоединились к ее поздравлениям, а также заметили, что Светлана выглядит намного моложе своего возраста.

К слову, ранее повод восхититься внешними данными матери двоих детей был у подписчиков Ротару. Осенью 2017 года София вместе с внучкой и невесткой появилась на обложке украинского журнала Elle.