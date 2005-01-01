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ВИДЕО: Робот София отказала в поцелуе Уиллу Смиту

korrespondent.net
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Фото: Кадр из видео

Американский актер Уилл Смит позвал робота Софию на свидание. Видео со встречи было опубликовано на личном YouTube-канале артиста и стало интернет-хитом, собрав за сутки свыше миллиона просмотров.

Известно, что встреча актера и робота прошла на Каймановых островах. В ходе свидания Смит

пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и пытался поцеловать. Однако получил отказ со словами «нам лучше остаться друзьями».

Уилл Смит - актер и хип-хоп исполнитель. На его счету четыре выпущенных альбома, последний из которых вышел в 2005 году.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

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