Ким Кардашьян не побоялась показать архивные снимки, выдавшие ее любовь к пластике

На днях Ким Кардашьян опубликовала в своем микроблоге архивные кадры. Поклонники, рассмотрев ее детские снимки, еще раз убедились в том, что инстаграм-звезда с тех пор как следует поработала над внешностью.

Помните ли вы времена, когда о клане Кардашьян-Дженнер никто не слышал? Мы тоже нет. Однако на днях Ким Кардашьян решила вернуться в тот период, когда она и ее сестры были никому не известными девочками и даже не мечтали о мировой славе.

Жена Канье Уэста, уверяющая, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга, опубликовала больше десятка архивных снимков.

На них Ким изображена с сестрами, отцом Робертом и подругами юности. Наверняка знаменитость хотела, чтобы подписчики разделили с ней ностальгию по 1980-м и 1990-м годам, но внимание фолловеров привлекло скорее то, как менялась внешность звезды.

Интернет-пользователи не могли не заметить, что двадцать лет назад Ким выглядела совсем по-другому.

Кардашьян явно сделала не одну пластическую операцию, скорректировав форму носа и овал лица.

Кроме того, поклонники заподозрили, что не обошлось без блефаропластики, увеличения ягодиц и других хирургических вмешательств.

Ким Кардашян в Лос-Анджелесе