СМИ: Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце

Знаменитому актёру и культуристу, а также бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным издания, 70-летний актёр был доставлен в медицинский центр «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. Однако,

хирурги столкнулись с осложнениями, в результате чего актёру была проведена экстренная операция на сердце.

Отмечается, что по имеющейся информации, у «железного Арни» подскочило давление и открылось кровотечение.

В настоящее время состояние Шварценеггера оценивается как стабильное. Сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей.