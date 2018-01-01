Рижанин Стас Давыдов попал в десятку самых дорогих русскоязычных блогеров

Согласно результатам работы Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), главред спортивного портала Sports.Ru и ведущий YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь стал лидером исследования под названием «Самый дорогой блогер» по результатам первого квартала 2018 года.

Так, размещение рекламы в выпуске шоу «вДудь» с 2,9 млн подписчиков обойдется в 1,2 млн рублей (17 тысяч евро - Прим. ред.). Эксперты объясняют такие цены взрывным ростом канала в прошлом году и стабильностью просмотров.

На втором месте с результатом в 800 тысяч рублей (11,3 тысячи евро - Прим. ред.)расположился блогер Николай Соболев, чьи видео набирают более 2 млн просмотров.

Третье место у Екатерины Трофимовой (TheKateClapp).

Рижанин Стас Давыдов, известный русскоязычному сегменту интернета своим шоу «This is Хорошо», занял седьмую позицию в рейтинге. Размещение рекламы на его канале обходится рекламадателям в 500 000 рублей (7 тысяч евро - Прим. ред.).

Список был составлен по итогам первого квартала 2018 года.

Топ-10 самых "дорогих" русскоязычных блогеров FOTO: скриншот

Напомним, шоу «This is Хорошо» выходит на одноименном YouTube-канале с 14 октября 2010 года, и на данный момент количество подписчиков составляет более 5,9 миллиона человек. Над проектом Стаса постоянно работают шесть человек, но он был и остается главным действующим лицом.