Ольга Бузова надеется найти мужа с помощью телевидения

32-летняя Ольга Бузова неоднократно признавалась в том, что давно готова к новым отношениям, вот только достойных кандидатов на ее руку и сердце нет. На днях стало известно, что скоро на телевидении стартует шоу, в котором певица будет искать мужчину своей мечты.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись больше года назад.

За это время футболист успел встретить новую любовь, жениться и объявить о скором прибавлении в семье. Меж тем телеведущая окунулась с головой в работу и попробовала себя в множестве новых амплуа. Вот только с личной жизнью у знаменитости не ладится.

Ольга не раз говорила журналистам, что открыта для новых отношений, но она разочаровалась во всех своих ухажерах.

Ни состоятельный поклонник Михаил, ни участник «Дома-2» Роман Гриценко не смогли завоевать сердце певицы.

Видимо, Бузова решила действовать сама, потому что недавно стало известно о новом шоу, в котором она будет искать мужа.

Проект стартует на канале ТНТ. При этом создатели заверяют поклонников, что никаких аналогов шоу нет — это будет совершенно новый и уникальный формат.

Претендент на сердце Ольги может быть как офисным работником, военным, научным сотрудником, так и бизнесменом или участником другого реалити-шоу.

Все мужчины, желающие связать свою судьбу с Бузовой, пройдут тщательный отбор, а затем отправятся в путешествие в теплую страну, где и будут бороться за внимание знаменитости.





