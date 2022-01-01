СМИ: Российского актера приговорили к 22 годам за секс с детьми

Во время обысков у Мухтара Гусенгаджиева были обнаружены несколько видеозаписей при участии детей. При этом две девочки обвинили артиста в развращении.

Российский актер Мухтар Гусенгаджиев был приговорен к 22 годам строго режима с принудительным лечением.

У артиста были обнаружены несколько видеозаписей с действиями сексуального характера в отношении детей. При этом две девочки заявили, что мужчина их развращал.

Об этом сообщает ТСН.

Сам актер категорически отвергает предъявленные ему обвинения. Он заявляет о своей невиновности и утверждает, что его хотят лишить имущества.

«Они хотят отобрать мою квартиру на Котельнической набережной в Москве», - отметил мужчина.

Известно, что одной из потерпевших является дочь племянника актера. По словам обвиняемого, племянник умышленно смонтировал видео, чтобы его подставить.

Мухтар Гусенгаджиев являлся артистом цирка. Он также известен по ролям в проектах «Дорогая Маша Березина», «Кулагин и партнеры», «Тайна перевала Дятлова» и других.