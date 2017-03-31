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Она отвергла Порзиньгиса! Пикантные снимки хорватской модели Инес Никич

TVNET
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Фото: instagram/ines_nikic

Летом прошлого года латвийский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», Кристапс Порзиньгис пытался завоевать внимание хорватской красавицы с помощью соцсетей. К сожалению, попытки спортсмена не увенчались успехом.

Все началось с комментария баскетболиста к одному из опубликованных снимков хорватской модели Инес Никич - он отправил смайлы в виде сердечек.

Увидев, какой ажиотаж вызвала реакция Порзиньгиса, девушка опубликовала фото, на котором целует своего парня, а в подписи отметила: «Кристап, спокойно ли ты спишь?».

@kporzee who?😜 Spavaš li mirno Porzingis Kristapsu?

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)



Zalizana

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)



Vec dvije slike sam stavila danas.. hvala bogu vise ih nece bit #ilihoce #nistaneobecajem

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)







See you tonight💋 📍@jimmywooooo #clubbing

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)



Sunday funday 🙃

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)





Izravan pogled u suncevu svjetlost. Bolno.

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)





Like, what even? #littleitaly

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic)

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