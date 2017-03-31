Она отвергла Порзиньгиса! Пикантные снимки хорватской модели Инес Никич

Летом прошлого года латвийский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», Кристапс Порзиньгис пытался завоевать внимание хорватской красавицы с помощью соцсетей. К сожалению, попытки спортсмена не увенчались успехом.
Все началось с комментария баскетболиста к одному из опубликованных снимков хорватской модели Инес Никич - он отправил смайлы в виде сердечек.
Увидев, какой ажиотаж вызвала реакция Порзиньгиса, девушка опубликовала фото, на котором целует своего парня, а в подписи отметила: «Кристап, спокойно ли ты спишь?».
Знаменитости, смотревшие матч с участием Порзиньгиса