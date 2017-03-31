Она отвергла Порзиньгиса! Пикантные снимки хорватской модели Инес Никич

Летом прошлого года латвийский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», Кристапс Порзиньгис пытался завоевать внимание хорватской красавицы с помощью соцсетей. К сожалению, попытки спортсмена не увенчались успехом.

Все началось с комментария баскетболиста к одному из опубликованных снимков хорватской модели Инес Никич - он отправил смайлы в виде сердечек.

Увидев, какой ажиотаж вызвала реакция Порзиньгиса, девушка опубликовала фото, на котором целует своего парня, а в подписи отметила: «Кристап, спокойно ли ты спишь?».

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic) 14 Дек 2017 в 4:28 PST

Zalizana Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic) 17 Мар 2018 в 4:19 PDT

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic) 15 Май 2017 в 12:32 PDT

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic) 14 Авг 2017 в 4:31 PDT

Sunday funday 🙃 Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic) 7 Янв 2018 в 3:54 PST

Публикация от Ines Nikić (@ines_nikic) 7 Фев 2018 в 6:11 PST

Знаменитости, смотревшие матч с участием Порзиньгиса