Певица Натали рассказала, как пережила потерю ребенка

Известная российская певица Натали стала гостьей программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ. Во время беседы артистка откровенно рассказала о личной трагедии, которую ей пришлось пережить.

Мать троих детей призналась, что еще в возрасте 17 лет у нее произошел первый выкидыш, а спустя еще год - второй. Долгожданный первенец Арсений появился на свет только когда Натали исполнилось 27 лет. Затем появился на свет второй сын певицы - Анатолий.

После возвращения к артистке былой популярности с хитом «О Боже, какой мужчина», она забеременела в третий раз, однако появиться на свет этому малышу было не суждено.

«Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я понимала: что-то здесь не так, начались неправильные выделения… Мне казалось, что стою на сцене и из меня сейчас как все хлынет…», -

призналась Натали Лере Кудрявцевой.

По словам певицы, медики диагностировали у нее замершую беременность, из-за чего исполнительнице потребовалась срочная госпитализация.

«Я пыталась не рассказывать все эти годы… У меня другая профессия, но я не сумела спасти ребенка. Срок был два с половиной месяца, неживой плод. Страшная новость… Тут тянуть некуда было, могло начаться заражение крови.

Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: «Помолитесь за меня«. Мне казалось, что умру», - сказала она.

Очнувшись после наркоза, Натали пообещала, что не будет винить себя в потере малыша.