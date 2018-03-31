Операция «Реинкарнация»: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

После выхода в эфир передачи «Секрет на миллион» на 37-летнюю Машу Малиновскую обрушилась волна критики. Хейтеры осудили как внешний вид экс-телеведущей, так и ее манеру держаться и говорить. Выслушав все замечания, Маша решила провести работу над ошибками.
Не так давно в эфир вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион», главной героиней которого была Маша Малиновская.
В студии ведущая призналась, что она недовольна своей внешностью.
Маша рассказала, что из-за сильного стресса поправилась на 12 килограммов и пыталась похудеть с помощью запрещенных тайских таблеток.
После эфира телеведущая подверглась критике со стороны интернет-пользователей. Хейтеры писали осуждающие комментарии по поводу ее внешности и манеры держаться. Тогда Маша с сарказмом ответила своим недоброжелателям.
31 марта экс-телеведущая опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором предстала с новым имиджем.
Малиновская призналась, что прочитала комментарии подписчиков и учла все справедливые замечания.
В кадре ведущая выглядит похудевшей и заметно помолодевшей.
Некоторые подписчики даже решили, что Маша сделала очередную пластическую операцию. Однако знаменитость опровергла эту информацию и пообещала в скором времени поделиться секретами своей бьюти-трансформации.
Она также добавила, что в свои 37 лет чувствует себя на 25.
Дамы и господа! Прошу приветствовать, старая-новая, Маша Малиновская! Я прочла все ваши комментарии к крайним моим эфирам у @MalaKhov007 и @leratv. Xочу поблагодарить всех вас и за поддержку, и за критику! Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши беспорно справедливые замечания! Внешность, техника речи, профессионализм, всё подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела но не пользовалась, наконец достала с антресоли!😜🤘🏼 Хочу поблагодарить свою семью, что все эти годы ни на секунду не переставала верить в меня! Друзей и людей мне не знакомых, что невзирая на внешнюю оболочку видят во мне свет и знают что такое красота и понимают, почему ее обожествляют люди. Знают, что не сосуд это в котором пустота , а всё ж огонь пылающий в сосуде. Ну и конечно хочу поблагодарить врагов своих и хейтеров за-то, чта не былико мне равнодушны ведь самый большой грех по отношению к ближнему - не ненависть, а равнодушие! Вот истинно вершина бесчеловечности. Спасибо вам за четкое осознание того что, что никакое падение не может длиться бесконечно, рано или поздно человек достигает дна пропасти и либо погибает, либо пытается выбраться и иногда действительно нужно опуститься на самое дно, чтобы хорошенько оттолкнуться для нового взлета! И на всякий случай, Если я буду нужна, то я там же где и была когда была не нужна. 😉 Теперь я точно знаю, как перестать беспокоиться и начать жить, как найти выход в безвыходной ситуации, найти в себе силы для нового рывка, разглядеть тот самый свет в конце тоннеля людям которые как и я когда то запутались в своей жизни и казалось бы окончательно потеряли ту самую нить Ариадны, что ведет к выходу из сумрака! О том как похудеть без тайских таблеток, запрещённых препаратов и пластических операций. Как обратить время в спять и на зло врагам выглядеть и чувствовать себя лучше чем вы чувствовали себя и выглядели в 25, в свои без малого сорок, и многом другом, эфире самого актуального канала на Российском тв. СКОРО! Следите за новостями.😘 #ОПЕРАЦИЯ_РЕИНКАРНАЦИЯ 🤘🏼 #Я_счастлива #ЛюблюВасВсех😍❤ #МашаМалиновская #птицаФеникс #ИпоДобромуСмеясь #убиваюВашуГрязь #нажимаюнакурок #остаётсяЧистота #МузаМедуза