Операция «Реинкарнация»: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

После выхода в эфир передачи «Секрет на миллион» на 37-летнюю Машу Малиновскую обрушилась волна критики. Хейтеры осудили как внешний вид экс-телеведущей, так и ее манеру держаться и говорить. Выслушав все замечания, Маша решила провести работу над ошибками.

Не так давно в эфир вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион», главной героиней которого была Маша Малиновская.

В студии ведущая призналась, что она недовольна своей внешностью.

Маша рассказала, что из-за сильного стресса поправилась на 12 килограммов и пыталась похудеть с помощью запрещенных тайских таблеток.

После эфира телеведущая подверглась критике со стороны интернет-пользователей. Хейтеры писали осуждающие комментарии по поводу ее внешности и манеры держаться. Тогда Маша с сарказмом ответила своим недоброжелателям.

31 марта экс-телеведущая опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором предстала с новым имиджем.

😘 Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) 2 Апр 2018 в 6:19 PDT

Малиновская призналась, что прочитала комментарии подписчиков и учла все справедливые замечания.

В кадре ведущая выглядит похудевшей и заметно помолодевшей.

Некоторые подписчики даже решили, что Маша сделала очередную пластическую операцию. Однако знаменитость опровергла эту информацию и пообещала в скором времени поделиться секретами своей бьюти-трансформации.

Она также добавила, что в свои 37 лет чувствует себя на 25.