Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум объявили о разводе

37-летний Ченнинг Татум и 37-летняя Дженна Деван-Татум казались одной из самых крепких голливудских пар. Однако на днях после восьми лет брака знаменитости сделали заявление о том, что решили остаться друзьями.

Ченнинг и Дженна познакомились в далеком 2006 году на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» и с тех пор не расставались. Одна из красивейших знаменитых пар считалась еще и одной из самых крепких.

Ни Татум, ни его жена не были замешаны ни в одном скандале, никто из них не изменял, а четыре года назад у артистов родилась очаровательная дочь Эверли — так что поклонники этой звездной семьи были уверены, что они вместе навсегда.

Несмотря на то, что в последнее время Деван-Татум появлялась на различных церемониях одна, никто и не догадывался о том, что супруги подумывают о разводе.

Именно поэтому новость о разрыве стала для фанатов Ченнинга и Дженны шоком. Чтобы избежать сплетен, знаменитости решили опубликовать официальное заявление о расставании в своих соцсетях.

«Мы решили разойтись. Много лет назад мы сильно полюбили друг друга. Именно тогда и началось наше удивительное совместное путешествие.

Абсолютно ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу, но любовь — это приключение, которое подготовило для каждого из нас свои пути.

У нас нет секретов или конфликтов — просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить радостной и полной жизнью.

Мы по-прежнему семья и всегда будем любящими родителями для нашей Эверли», — пояснили свое решение Ченнинг и Дженна.

Знаменитости также написали, что больше не собираются комментировать свои отношения и надеются на понимание поклонников.