Голливудскую актрису обвинили в совращении несовершеннолетнего

Американец Энтони Оливер подал в суд на голливудскую актрису Джейми Лунер, которая известна по роли в сериале Сверхъестественное. Мужчина обвинил ее в совращении, когда ему было 16 лет. Об этом пишет TMZ.

По информации издания, истец требует от актрисы выплаты 250 миллионов долларов в качестве моральной компенсации.

Оливер заявляет, что инцидент произошел у актрисы дома, куда он пришел на вечеринку. Они вместе с Лунер и визажистом долго общались, после чего женщина якобы дала подростку метамфетамин.

Мужчина заявляет, что актриса занималась с ним оральным сексом, а позже подключился и ее визажист.

Брат истца, знакомый с визажистом, якобы стал свидетелем этой сцены.

По словам Оливера, произошедшее нарушило его психическое состояние и он до сих пор не может определиться относительно своей ориентации. Кроме того, инцидент повлек за собой тягу к алкоголизму.