ФОТО: Волочкова вновь села на шпагат в мини-бикини

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала шпагат, будучи облаченной в мини-бикини. Снимки она опубликовала на собственной Instagram-странице.

Вместе с ней на фото запечатлен известный казахский поэт Хакима Булибеков. К одному из снимков российская балерина оставила сдержанный комментарий: «И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни - это такая свобода и роскошь!».

Фотографии с артисткой за считанные часы успели собрать тысячи лайков пользователей.