ФОТО: Волочкова вновь села на шпагат в мини-бикини

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала шпагат, будучи облаченной в мини-бикини. Снимки она опубликовала на собственной Instagram-странице.
Вместе с ней на фото запечатлен известный казахский поэт Хакима Булибеков. К одному из снимков российская балерина оставила сдержанный комментарий: «И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни - это такая свобода и роскошь!».
И по многочисленным просьбам-шпагат на отдыхе.🌴 Выключаю все комментарии, чтобы вам помочь немного очистить свои души и успокоить нервы.😂 Я пробовала включить.. Но от изрыгаемой многими грязи мне стало жаль этих несчастных и недолюбленных людей.. 😝 Мои хорошие. Сами утопайте и варитесь в собственной грязи. 😝 Но без моего участия., плиз. Эта грязь до меня не долетит, но в устах многих останется. А я за вас всех отдохну по полной в лучших местах Пхукета! Благо, есть такая возможность.👍🏼 А вы тренируйте шпагат, делайте его грациозным и стройным, удивляйте своих любимых и живите счастливо.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #пхукет
Фотографии с артисткой за считанные часы успели собрать тысячи лайков пользователей.
И серьезные талантливые люди могут дурачиться!😂😂 Радоваться жизни-это такая свобода и роскошь!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #таиланд #пхукет #шпагатволочковой