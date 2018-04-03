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ФОТО: Волочкова вновь села на шпагат в мини-бикини

korrespondent.net
Анастасия Волочкова | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала шпагат, будучи облаченной в мини-бикини. Снимки она опубликовала на собственной Instagram-странице.

Вместе с ней на фото запечатлен известный казахский поэт Хакима Булибеков. К одному из снимков российская балерина оставила сдержанный комментарий: «И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни - это такая свобода и роскошь!».

И по многочисленным просьбам-шпагат на отдыхе.🌴 Выключаю все комментарии, чтобы вам помочь немного очистить свои души и успокоить нервы.😂 Я пробовала включить.. Но от изрыгаемой многими грязи мне стало жаль этих несчастных и недолюбленных людей.. 😝 Мои хорошие. Сами утопайте и варитесь в собственной грязи. 😝 Но без моего участия., плиз. Эта грязь до меня не долетит, но в устах многих останется. А я за вас всех отдохну по полной в лучших местах Пхукета! Благо, есть такая возможность.👍🏼 А вы тренируйте шпагат, делайте его грациозным и стройным, удивляйте своих любимых и живите счастливо.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #пхукет

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Фотографии с артисткой за считанные часы успели собрать тысячи лайков пользователей.

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