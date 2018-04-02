Анну Нетребко вместе с семьей выгнали из театра в Лондоне

Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с семьей не пустили в театр в Лондоне. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам артистки, их «согнали с мест» за пять минут до начала шоу «Аладдин» в Театре принца Эдуарда. Она отметила, что билеты, которые они приобрели за 600 евро, оказались недействительными, потому что «их продали кому-то еще».

Нетребко также обматерила кассу, в которой были куплены билеты.

В следующей публикации певица поблагодарила подписчиков за поддержку и сообщила, что они с ребенком в порядке, хоть и расстроились.

Она добавила, что деньги за билеты им вернули, подарив также постер представления.

В феврале Нетребко возмутилась московскими ценами на билеты на ее выступление. «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 тысяч рублей, — я просто не приеду больше... Всем спасибо!» — заявила она.