Актер Александр Петров о звонке ДиКаприо, роли Гоголя и съемках в Риге

Молодой российский актер Александр Петров отличается термоядерной энергией и сумасшедшей работоспособностью. Ему подвластны самые разноплановые роли — от безалаберного полицейского с Рублевки в одноименном телесериале до начинающего писателя Николая Гоголя в мистическом детективе «Гоголь. Начало» и его продолжении «Гоголь. Вий». Сейчас Александр снимается в Риге в фильме, название которого пока держит в секрете. И готовится к концерту, который пройдет 9 апреля в рижском клубе Studio 69. В проекте, который Александр называет «поэтическим экспериментом», он исполняет стихи Пастернака и Маяковского и собственные произведения под музыку инди-группы Ocean Jet и специально созданный видеоряд. О том, чем актер намерен удивить рижскую публику, он рассказал в интервью.

В России 29-летний Александр Петров нарасхват. Многие называют его счастливчиком. Но за каждым его свершением стоит большая целеустремленность и трудолюбие. Уроженец Переславля-Залесского с первой попытки поступил в ГИТИС на курс к педагогу Леониду Хейфецу, у которого мечтал учиться. Его дебютом в Театре им. Ермоловой стала роль Гамлета, о которой многие актеры мечтают всю жизнь. За восемь лет работы в кино Александр снялся в 40 с лишним проектах: в прошлом году блеснул в фантастическом блокбастере Федора Бондарчука «Притяжение», а в это году покорил зрителей в спортивной мелодраме «Лед». Несмотря на большую загруженность, артист сумел найти в своем плотном графике время для рижского концерта.

Кадр из фильма "Притяжение" FOTO: Пресс-фото

- Александр, расскажите, чем вы намерены порадовать рижан? Вы привезете к нам свое нашумевшее драматическое шоу #Зановородиться?

- Мы привезем его часть. Спектакль #Зановородиться - сложноперевозимый, в нем занято много людей, чтобы установить декорации нужен определенный зал — все это дополнительные расходы. Поэтому возникла идея привезти фрагмент спектакля: почитать стихи в неформальной обстановке под музыку прекрасной группы Ocean Jet. Я уверен, что рижская публика влюбится в этот коллектив. Для меня это действительно будет эксперимент, я прочту свои стихи и рассказы, хочется понять, как они будут сочетаться с музыкой.

Я уверен, что рижские зрители получат кайф, и, возможно, этот концерт станет толчком для развития новой истории.

Идея уже есть, и она кардинально отличается от замысла #Зановородиться.

Группа Ocean Jet FOTO: Пресс-фото

- Когда вы успеваете писать стихи?

- Для стихов много времени не надо, в любой момент можешь открыть телефон, в самолете, на ужине, и что-то начать записывать. Но к этому нельзя себя принуждать. Все рождается непреднамеренно.

- В Риге вы прочтете стихи Пастернака и Маяковского. Они - ваши кумиры в поэзии?

- Да, особенно Маяковский. Я очень его понимаю, мне близок его стиль, у него многое строится на звучании, и это придает его сочинениям символический смысл.

- У вас недавно вышла книга со стихотворениями...

- Да, в нее вошли не только стихи, но и интервью, и мои впечатления о #Зановородиться. В Ригу мы привезем с собой несколько экземпляров.

- В Риге вы выступите впервые?

- Несколько лет назад я был у вас с гастрольным спектаклем «Шейлок» с театром Et Cetera. Мы играли в Рижском русском театре, остались самые приятные впечатления.

Сейчас я нахожусь в Риге на съемках, в апреле и мае надеюсь застать теплые дни, съездить в Юрмалу, прогуляться по Старому городу.

- В каком фильме вы снимаетесь в Риге?

- Снимаюсь в новом полнометражном проекте Карена Оганесяна вместе со Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым. Название картины пока не могу назвать, оно не утверждено до конца. Это будет остросюжетный экшн со множеством эффектных сцен, с драками, перестрелками, экстремальными погонями. Я исполняю одну из главных ролей.

Кадр из фильма "Гоголь. Вий" FOTO: Пресс-фото

- На днях в российском прокате стартовал «Гоголь. Вий». Сложно ли вам было вжиться в образ Гоголя?

- Предложение сыграть Гоголя было неожиданным, но опыт получился очень интересный. Большую роль сыграл режиссер Егор Баранов, он сумасшедший человек в плане профессии и многое мне объяснил в моем персонаже. У нас была отличная группа, прекрасные артисты, все сложилось.

- Благодаря этой картине вы открыли для себя что-нибудь новое в образе классика?

- Я понял, что человек, написавший такое, не мог бы жить обычной бытовой жизнью. Это как крест, который человек несет и ничего с собой поделать не может.

Когда читаешь Гоголя, взрывается мозг, представляешь, как тяжело ему было, но и интересно при этом!

- Фильм перенасыщен мистикой. А на съемках не было мистических событий?

- Да нет. Когда ты веришь в мистику, она и происходит. А если нет — то нет.

- То есть вы не верите?

- Я верю, но просто не связывал мистику со съемками этого фильма.

- Вы не раз играли в мистических историях. Вам эта тема близка, или просто предлагали, и вы соглашались?

- Скорее последнее. Но мне всегда было любопытно узнать вещи, связанные с мистикой, с чем-то непознаваемым, например, с НЛО, или с древними цивилизациями.

- В «Притяжении» и в фильме «Гоголь. Начало» вы снимались вместе с Олегом Меньшиковым, худруком Театра им. Ермоловой, в котором вы служите. Как складывались отношения с ним на съемках, не мешало то, что он ваш начальник?

- Олег Евгеньевич — великий русский артист, абсолютно профессиональный, очень харизматичный. Но при этом простой и сосредоточенный человек. Я считаю его товарищем по профессии, коллегой и в театре, и на съемочной площадке. Работать с ним одно удовольствие и в театре, и в кино, глядя на него, всегда самому хочется выложиться по максимуму.

Кадр из фильма "Лед" FOTO: Пресс-фото

- Кого вам легче играть современников или исторических персонажей?

- Я в таких терминах не рассуждаю — легче или труднее. Современников играть легче только в том плане, что не нужен какой-то особый грим, парики, костюмы.

- Продюсер Сергей Майоров назвал вас неврастеническим типом артиста. Вы согласны с ним? Вы работаете на адреналине, или можете играть отстраненно?

- Всегда по-разному. Смотря какая история, какая сцена. На разные кнопки приходится нажимать в организме, чтобы получить нужный эффект. Этому обучают в институте.

- Вам всегда надо оправдывать своих героев, как учит система Станиславского?

- Безусловно.

- В каких фильмах мы вас увидим в этом году?

- Будет третья часть «Гоголя», будет продолжение «Полицейского с Рублевки» и прекрасная военная драма Алексея Сидорова «Т-34». Ожидается секретный зарубежный проект с моим участием — о нем вы скоро узнаете. И сериал Жоры Крыжовникова на 8 серий «Звоните ДиКаприо» — вы про него тоже услышите, очень стоящий фильм.

- Знаю, что раньше вы всерьез занимались футболом. Чем сейчас увлекаетесь? Что вам помогает переключиться?

- В футбол я играю до сих пор, в баню люблю ходить. Хотелось бы больше внимания уделять фотографии, но сейчас не хватает на это времени.

- В недавнем интервью вы сообщили, что в этом году собираетесь взять паузу.

- Пока не получается. Но сейчас я изменил свое мнение, решил, что специально брать паузу не стоит.

Когда получаешь от работы удовольствие, специально не нужно себя останавливать. А когда этого потребует душа и сердце, то обязательно возьму таймаут.

- А чем бы вы занялись во время паузы?

- Путешествовал бы по миру.

- Вы славитесь своей целеустремленностью. Свойственны ли вам сомнения?

- Безусловно, как и любого человека, сомнения меня посещают. Особенно в процессе согласования проекта - от момента утверждения на роль до момента подписания контракта — который занимает много времени. И мы с моим агентом Катей Корниловой, с которой уже 8 лет вместе работаем, каждый день на связи, обсуждаем проекты, их плюсы и минусы, пытаемся представить, как это будет, чтобы результат нас устроил. Обычно о своем участии в том или ином проекте я не жалею.