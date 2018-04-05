Появилась запись звонка солистки The Cranberries за пару часов до смерти

В Сети появилось записанное на автоответчик сообщение вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн, оставленное ею за несколько часов до смерти. Его опубликовало издание TMZ в четверг, 5 апреля.

Исполнительница звонила своему другу и коллеге Дэну Уэйту 15 января. Журналисты отметили, что она была в хорошем настроении. Певица рассказала Уэйту о готовности записать новую версию композиции Zombie вместе с группой Bad Wolves. О'Риорданн отметила, что прослушала кавер Bad Wolves и назвала его «просто ******** [невероятным]».

Запись можно прослушать здесь >>>

Через несколько часов после звонка тело О'Риорданн было обнаружено в ее номере отеля. Полиция назвала ее кончину «необъяснимой», но «не подозрительной» — признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Причина смерти до сих пор не раскрыта — Вестминстерский суд в Лондоне отложил обнародование этой информации.

Друзья О'Риорданн рассказывали, что перед смертью она была в «жуткой депрессии». И в этом состоянии певица пребывала на протяжении последних недель. Долорес также страдала от боли в спине. Кроме того, в 2013 году она пыталась покончить с собой.