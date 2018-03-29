Дмитрий Тарасов сообщил, когда родит его жена

Не так давно 31-летний Дмитрий Тарасов и его 24-летняя супруга Анастасия подтвердили, что ждут пополнения в семье. В новом интервью футболист поделился первыми подробностями.

В январе Дмитрий и Анастасия Тарасовы сыграли шикарную свадьбу и обвенчались. Футболист не сомневается в том, что на этот раз нашел свою любовь.

Со своей предыдущей супругой Ольгой Бузовой спортсмен развелся в 2016 году, объяснив разрыв тем, что ведущая «Дома-2» была слишком занята своей карьерой и не хотела родить ему детей. Однако Анастасия, судя по всему, скоро исполнит мечту мужа.

С января 2017-го в Сети ходят слухи о том, что Тарасова ждет ребенка. Однако

29 марта супруга футболиста подтвердила домыслы поклонников, опубликовав фото, на котором отчетливо виден ее беременный живот.

Впрочем, никаких подробностей бывшая модель не сообщила.



Журналисты издания «Спорт-экспресс» поздравили спортсмена с грядущим пополнением в семье и поинтересовались, кого они с женой ждут — мальчика или девочку. «Родить она должна в конце июля/начале августа. Тогда обо всем и скажем», — пообещал Дмитрий. К слову, ранее ходили слухи о том, что у супругов будет мальчик.





