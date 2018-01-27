Елизавету Боярскую поздравили со второй беременностью

32-летняя Елизавета Боярская опубликовала в Инстаграме несколько свежих снимков, сделанных во время поездки в Испанию. Глядя на фото, подписчики известной актрисы предположили, что она ждет второго ребенка.
Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев оберегают свои отношения от излишнего внимания со стороны общественности.
Супруги редко делятся с подписчиками в Инстаграме фото из жизни, что уж говорить о снимках сына Андрея, лицо которого Елизавета впервые показала, когда ему было уже пять лет.
Барселона...солнце и мишки... так назову первую часть своей путевой заметки, посвящённой моему двухдневному вояжу! Я искренне счастлива поделиться тем, что в этом году я стала амбассадором удивительного и совершенного замечательного испанского ювелирного дома TOUS в России. И, собственно, прилетела я на два дня в Барселону, чтобы познакомиться с чудесным семейством Тоус, родоначальниками, владельцами и вдохновителями бренда. Но пока про Барселону))). Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем. Спасибо за такую возможность @nadejda.v_v, @propagandagemrussia и конечно же TOUS. #tousrussia #tousjewelry #touslovers #tousbags #KaosShock #touslovers #tousrussia
Поэтому неудивительно, что каждый новый кадр Боярской в соцсетях вызывает бурную реакцию среди ее фолловеров.
Дорогие девушки, девочки, женщины! Сильные , самостоятельные, независимые, это все хорошо, наверное, но давайте почаще будем хрупкими, уязвимыми и беззащитными, будем нуждаться в заботе и ласке наших мужчин, в их крепком, мужском плече. Будем давать им возможность чувствовать свою силу и ответственность за нас. С Праздником Весны! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷#tousrussia #tousjewelry #touslovers #8марта
Так, на днях артистка выложила фото из Барселоны, на которых позирует в легком свободном платье. Некоторые поклонники предположили, что Елизавета находится в положении.
Огромное спасибо академии за столь высокую оценку моей работы, моей Анны! Я счастлива!!! Одно крыло по праву принадлежит моему любимому мужу, фантастическому, блистательному артисту и самому чуткому и ответственному партнёру @maxim_matveev если бы рядом не было твоего крепкого плеча , если бы ты не провёл со мной год в бесконечном, упоительном творческом диалоге в самых высоких и прекрасно-чувственно-интеллектуальных материях, если бы ты не сбивал меня с ног от дубля к дублю своей энергией и наполненностью, если бы ты не гнал в шею мои сомнения и робость, если бы ты не поддерживал каждый-каждый день, у меня бы ничего не получилось! Я благодарю тебя за то ,что у НАС ВМЕСТЕ все получилось)) Спасибо ВСЕЙ нашей выдающейся съёмочной группе во главе с Кареном Георгиевичем Шахназаровым, команде @tvrussia, всем моим замечательным, исключительным партнёрам! Я поздравляю нас с Орлом за лучший сериал! Это наша общая, заслуженная победа! И я ещё раз поздравляю мою любимую мамочку , Ларису Луппиан, с Днём Рождения, безусловно моя победа для неё вчера стала лучшим подарком! Кроме того, я хочу поблагодарить всех тех, благодаря кому я чувствовала себя уверенно , изящно и грациозно. Моих дорогих, бессменных кудесниц: @nataliakovalenkova и @valentina_krutogolovova @salonbersen. Моих друзей , изумительный испанский ювелирный дом TOUS. @tousrussia И конечно же огромное спасибо @boutique_no7 за роскошное платье Christian Siriano @csiriano . Я вас от всей души благодарю! #золотойорел #аннакаренина #лучшаяженскаяроль #tousrussia #tousjewelry #touslovers #салонберсень #бутикномер7
«Вы беременны?», «Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш», «Вы в положении?» — прокомментировали снимки Боярской любопытные пользователи Сети.