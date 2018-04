Елизавету Боярскую поздравили со второй беременностью

Барселона...солнце и мишки... так назову первую часть своей путевой заметки, посвящённой моему двухдневному вояжу! Я искренне счастлива поделиться тем, что в этом году я стала амбассадором удивительного и совершенного замечательного испанского ювелирного дома TOUS в России. И, собственно, прилетела я на два дня в Барселону, чтобы познакомиться с чудесным семейством Тоус, родоначальниками, владельцами и вдохновителями бренда. Но пока про Барселону))). Живут же люди, хочется сказать... Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо etс... И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу. Одним словом вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем. Спасибо за такую возможность @nadejda.v_v, @propagandagemrussia и конечно же TOUS. #tousrussia #tousjewelry #touslovers #tousbags #KaosShock #touslovers #tousrussia

